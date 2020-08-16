Очередное препятствие: смартфоны Huawei могут лишиться обновлений ПО и патчей безопасности Google

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Новые болезненные ограничения для Huawei

Силовой вариант расправы над Huawei стал для США приоритетным. Белый дом воздвиг барьеры, которые затормозили рост компании: запрет на работу с Google, ограничение доступа к технологиям, включая производство процессоров. Несмотря на отлучение от сервисов Google до недавнего времени китайская компания все же могла выпускать патчи безопасности и обновления Android для своих устройств, которые были выпущены до вступления в силу санкционных ограничений.

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Это было возможным благодаря наличию временной генеральной лицензии, выданной Министерством торговли США, позволяющей работать с американскими компаниями в части программных продуктов. Но ее срок истек 13 августа и нет предпосылок говорить о том, что он будет продлен. А это означает, что в будущем мобильные устройства Huawei и Honor не смогут получать обновления программного обеспечения и патчи безопасности Android. Кроме того, устройства не пройдут сертификацию SafetyNet, что повлечет за собой невозможность функционирования платежных и банковских приложений, а также ряда игр.

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В свое время временная лицензия была выдана для того, чтобы дать время ряду американских телекоммуникационных компаний заменить оборудование Huawei на разработки других компаний. Судя по всему, эта работа уже практически завершена и США не заинтересована в дальнейшем продолжении срока действия лицензии. Со своей стороны, Huawei заявила, что наблюдает за ситуацией и оценивает возможные последствия случившегося.

Источник: washingtonpost





