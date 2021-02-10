Смартфоны Huawei начнут переводить на HarmonyOS с наступлением лета

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В первый летний месяц первые смартфоны Huawei получат стабильную сборку HarmonyOS

В начале июня владельцы смартфонов Huawei начнут получать HarmonyOS. Информацией об этом поделился глава отдела потребительского программного обеспечения компании Вэн Чэнлу. Первыми фирменную операционную систему компании должны получить модели, ориентированные на рынок Китая.

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Сейчас компания проводит бета-тестирование оболочки HarmonyOS 2.0 для разработчиков. У создателей есть еще один месяц, чтобы исправить ошибки и погрешности перед выпуском стабильной версии прошивки. Первыми проприетарную операционку получат флагманы серий Mate 30, Mate 40 и Huawei P40, но постепенно компания будет переводить на HarmonyOS все большее количество устройств.

Напомним, что ранее компания заявила о своих планах перевести на HarmonyOS не менее 200 млн гаджетов в текущем году. Сторонние производители электроники также могут приобщиться к движению по переходу на фирменную операционку от Huawei.

О самой HarmonyOS известно, что это лишь переделанная версия Android, которая к тому же предлагает совместимость с сервисами Google. Те, кто успел ознакомиться с прошивкой заявляют, что в играх она обеспечивает высокий уровень плавности изображения, а также ее можно похвалить за щадящий расход энергии.

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Источник: huaweicentral