Смартфоны Samsung можно будет использовать для идентификации личности

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Компания Samsung сообщила о том, что смартфоны серии Galaxy S20 станут первыми, кто предложит систему электронной идентификации (eiD), которая станет заменой традиционным удостоверениям личности. Подразумевается, что пользователь сможет безопасно хранить документы, удостоверяющие личность на смартфоне и это впоследствии должно упростить процесс выдачи или замены цифровых документов органами власти.

В чем задумка и безопасность

Работа системы уже опробована в пилотном проекте, проведенном совместно с Федеральным управлением информационной безопасности Германии. Ожидается, что в конце 2020 года владельцы устройств линейки Galaxy S20 смогут на них хранить удостоверения личности. А первыми работу новой фичи опробуют граждане Германии. Они смогут в электронном виде хранить водительское удостоверение, медицинскую страховку, электронные ключи для авто или дома и прочие документы.

Естественно, что разработчики очень ответственно отнеслись к безопасности данных, создав систему защиты на аппаратном и программном уровнях. Она базируется на встроенном в устройстве чипе eSE и сквозном шифровании. Создать электронную карту eID можно будет используя только сам смартфон. После одобрения ее органом, который отвечает за ее создание, она будет сохранена на устройстве и изолирована от других данных. Доступ к персональным данным пользователя получит только компании, выдающие идентификатор, банки и государственные органы.

Источник: samsung

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