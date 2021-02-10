Snapdragon 888 получит улучшенную свою версию. Snapdragon 888 +?

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Во второй половине года обещают выход Snapdragon 888+

В настоящее время безо всяких оговорок флагманским процессором среди Android-смартфонов является Snapdragon 888. Это самый крутой и востребованный чип, который должен быть «сердцем» настоящего флагмана 2021 года выпуска. Но так случает, что Qualcomm предпочитает не довольствоваться одной топовой аппаратной платформой в год и выпускает улучшенную версию номерного чипа с приставкой Plus.

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Авторитетный сетевой информатор Роланд Квандт утверждает, что нынешний год не станет исключением и у Snapdragon 888 появится Plus-версия с улучшенными показателями. Ему удалось обнаружить информацию, что Qualcomm готовит чип с кодовым именем «QRD8350 PRO». Все дело в том, что Snapdragon 888 получил аббревиатуру SM8350, а значит Pro — его усовершенствованный вариант. Редактор популярного ресурса XDA Developers Макс Вейнбах предположил, что «QRD8350 PRO» получит название Snapdragon 888 Pro или Snapdragon 888 Plus.

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Какие улучшения предложат, информации нет. Но велика вероятность, что чипмейкер пойдет своим излюбленным путем и попросту разгонит ядра и видеоускоритель. Правда, как в этом случае будет решен вопрос с перегревом? Ведь Snapdragon 888 оказался могучим, но не холодным процессором и производителям приходится устанавливать мощные системы охлаждения, чтобы добиться нормальной температуры внутри. А разгони его Qualcomm сильнее, риск перегрева только возрастет.

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Также не стоит забывать, что американский чипмейкер подтвердил, что в этом году будет наблюдаться дефицит чипов на рынке. Как Qualcomm намерена справиться с ним, выпустив еще один топовый процессор, остается только догадываться.

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Источник: mydrivers