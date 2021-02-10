Snapdragon 888 получит улучшенную свою версию. Snapdragon 888 +?
Во второй половине года обещают выход Snapdragon 888+
В настоящее время безо всяких оговорок флагманским процессором среди Android-смартфонов является Snapdragon 888. Это самый крутой и востребованный чип, который должен быть «сердцем» настоящего флагмана 2021 года выпуска. Но так случает, что Qualcomm предпочитает не довольствоваться одной топовой аппаратной платформой в год и выпускает улучшенную версию номерного чипа с приставкой Plus.
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Авторитетный сетевой информатор Роланд Квандт утверждает, что нынешний год не станет исключением и у Snapdragon 888 появится Plus-версия с улучшенными показателями. Ему удалось обнаружить информацию, что Qualcomm готовит чип с кодовым именем «QRD8350 PRO». Все дело в том, что Snapdragon 888 получил аббревиатуру SM8350, а значит Pro — его усовершенствованный вариант. Редактор популярного ресурса XDA Developers Макс Вейнбах предположил, что «QRD8350 PRO» получит название Snapdragon 888 Pro или Snapdragon 888 Plus.
Какие улучшения предложат, информации нет. Но велика вероятность, что чипмейкер пойдет своим излюбленным путем и попросту разгонит ядра и видеоускоритель. Правда, как в этом случае будет решен вопрос с перегревом? Ведь Snapdragon 888 оказался могучим, но не холодным процессором и производителям приходится устанавливать мощные системы охлаждения, чтобы добиться нормальной температуры внутри. А разгони его Qualcomm сильнее, риск перегрева только возрастет.
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Также не стоит забывать, что американский чипмейкер подтвердил, что в этом году будет наблюдаться дефицит чипов на рынке. Как Qualcomm намерена справиться с ним, выпустив еще один топовый процессор, остается только догадываться.
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Источник: mydrivers
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