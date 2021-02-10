Инсайдеры сообщили больше данных о новом Snapdragon 775

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На что будут способны смартфоны с Snapdragon 775﻿?

Хорошо и успешно показывают себя топовые чипы 2021 года от Qualcomm. Действительно, анонсы флагманов и сублагманов на этих процессорах немного отвлекли нас от того, что компания до сих пор не обновила свой средний процессор Snapdragon 765.

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Слухи о его приемнике блуждают довольно давно, но сегодня они подкрепились некоторыми инсайдерскими предположениями и фотографией спецификации нового Snapdragon 775.

Сразу скажем, что полных данных нам так и не показали. Сложно назвать максимальную частоту Snapdragon 775﻿, так как в спецификации не указана точная модель ядра Kryo, указана только серия – Kryo 6XX. Зато мы знаем, что новый чип будет произведен по 5-нм техпроцессу и сможет поддерживать оперативную память стандарта LPDDR5 3200 МГц и LPDDR4X 2400 МГц , а также флеш-память UFS 3.1.

Камеры на такой платформе смогут устанавливать добротные. Благодаря чипу Spectra 570 смартфоны смогут снимать 4К видео с 60 FPS, а также они смогут одновременно работать с тремя камера на 28 Мп. Помимо этого указывается возможность работы с двойной камерой максимального разрешения 64 Мп +20 Мп.

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У смартфонов на Snapdragon 775 ﻿будет возможность работать в сетях LTE Cat 18 и 5G, а также в Wi-Fi 6E и Bluetooth Milan. Интегрирована поддержка аудио фильтра WCD9380/WCD9385.

Надеемся, чип скоро будет представлен официально. Хотелось бы узнать данные синтетических тестов и список первых моделей, которые будут им оснащены. Нам намекают, что именно Xiaomi представять "первенца" на Snapdragon 775.

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Источник: gsmarena.com﻿﻿