Snapdragon Wear 5100 может быть менее мощным, чем ожидалось

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Snapdragon Wear 5100 тестируется с менее производительными ядрами, чем предсказывалось

Месяц назад в сети появилась информация, что Qualcomm всерьез взялась за создание мощного чипа для носимых устройств. Кодовое имя процессора Monaco, а его коммерческое название — Snapdragon Wear 5100. Первые слухи ориентировали нас то, что чипсет будет по-настоящему мощным.

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Но сегодняшний отчет Winfuture может разочаровать тех, кто ждал от Snapdragon Wear 5100 большей мощи. Со ссылкой на ребят с XDA Developers источник сообщает, что новый чипсет получит четыре ядра Cortex-A53, тогда как первоначальные слухи ориентировали на присутствие ядер Cortex-A73.

Кроме того, Qualcomm тестирует чипы в нескольких различных конфигурациях, используя один или два гигабайта оперативной памяти LPDDR4X и 8 Гб или 16 Гб флэш-памяти eMMC. Кроме того, в некоторых версиях также есть поддержка двух камер разрешением 5 Мп и 16 Мп.

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Теоретически камеры на умных часах могут быть полезны для целей идентификации или совершения видеозвонков, но нет никаких свидетельств того, что какой-либо производитель носимых гаджетов рассматривает их использование в настоящее время. Как скоро может состояться анонс Snapdragon Wear 5100, не сообщается. Но ранее следующего года чип вряд ли дебютирует.

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Источник: winfuture