Sony готовит к выпуску свой первый среднебюджетник с возможностью подключения к сетям 5G

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Sony собираются выпустить первый среджебюджетник с 5G-модемом под названием Sony Xperia 10 III.

В этом году Sony хорошо зашла на рынок смартфонов с двумя флагманами – Xperia 1 II и Xperia 5 II. Эти аппараты показывали отличные характеристики с оригинальными фишками. Благодаря последнему решению от Qualcomm, Snapdragon 865, эти смартфоны также имеют доступ к сетям нового поколения.

Но, похоже, Sony решили не оставлять возможность подключения к 5G только для супер-дорогих устройств. Компания работает над смартфоном, сердцем которого будет являться чипсет Snapdragon 690 – одно из самых дешевых решений с 5G-модемом. Чуть ранее Sony отменила разработку Xperia 10 II Plus, который должен был работать на базе Snapdragon 720, чтобы сместить фокус на 5G-сети.

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Новый среднебюджетник будет называться Xperia 10 III. Snapdragon 690 «основан» на Snapdragon 750G, также предлагающий возможность подключения к 5G. Нынешняя модель Xperia 10 была представлена в феврале, и вот компания уже готова показать новую прокаченную версию. Интересно, что, по слухам, Sony работает над еще одним бюджетником на базе MediaTek Helio P35. Предположительно, это устройство будет носить название Xperia L5.

Кроме того, мы узнали, что в будущий флагман Xperia 1 III будет установлено более 4 камер, что станет шагом вперед по сравнению с привычными для Sony 3 объективами, Если верить слухам, то Xperia 1 III, 10 III и L5 должны представить вместе в конце февраля 2021 года.

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Источник: Gizchina



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