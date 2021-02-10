Sony Xperia 1 IV стал антирекордсменом по урезанному комплекту поставки

722

Компания сэкономила на всем

Производители постепенно приучают нас к аскетичному комплекту поставки. Присутствие наушников и чехла уже расцениваются как роскошь и встречаются, как правило, у доступных моделей ради повышения привлекательности. Сегодня мы привыкаем жить, когда в коробке со смартфоном нет и зарядного устройства и вскоре это станет нормой. Но дальше всех решила пойти Sony, которая сэкономила даже на скрепке.

Неделю назад состоялась премьера Sony Xperia 1 IV, который только поступит в продажу летом, но известный блогер Маркес Браунли успел заполучить смартфон на обзор и опубликовал в своем Twitter фото распаковки. Открыв коробку, он обнаружил там только Sony Xperia 1 IV. Компания решила, что все остальное ненужная роскошь. В комплекте нет ни зарядного устройства, ни кабеля, ни даже скрепки для извлечения слота для SIM-карт. Более того — внутри нет руководства по эксплуатации.

И это при условии, что в США за Sony Xperia 1 IV запросили $1600. Компания посчитала, что покупатели столь дорогого устройства люди не бедные и смогут докупить себе необходимые аксессуары. Продукт нишевый и его явно предпочтут лишь преданные поклонники Sony, а они уже и без всяких инструкций знают, как работать со смартфоном.

Напомним, что Sony Xperia 1 IV обладает 4К OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, чипсетом Snapdragon 8 Gen 1, батареей емкостью 5000 мАч с быстрой 30-ваттной зарядкой, защитой от воды IP65/IP68 и тройной тыльной камерой с тремя датчиками по 12 Мп каждый, обладающий оптическим стабом и переменным оптическим зумом.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: twitter