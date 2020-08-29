Sony Xperia 5 II показали в двух расцветках

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Sony готовится со дня на день к презентации Xperia 5 II, и новая информация появляется каждый день – теперь мы знаем о цветах новинки.

Ожидается, что японцы объявят о выпуске своего флагмана Xperia 5 II 17 сентября. На этой неделе мы уже писали о возможных технических характеристиках Xperia 5 II, а также выкладывали несколько рендеров. Сегодня известный информатор Эван Бласс поделился новыми изображениями смартфона, показывающие черную и серую расцветки смартфона.

Новые рендеры еще раз показывают, что Sony особо не работала над изменением дизайна, который мы могли наблюдать в предыдущем Sony Xperia 5. Xperia 5 II имеет достаточно заметные рамки сверху и снизу, зато любители компактов будут рады удобным размерам.

На заднике устройства находится лого ZEISS T* между вторым и третьим сенсорами камеры. На правой грани устройства находятся кнопки регулировки громкости, сканер отпечатков пальцев и еще одна кнопка, которая может управлять работой камеры. У Xperia 5 не было 3,5-миллиметрового аудиоразъема, зато в преемнике производитель решил его вернуть. Кроме черного и серого, Xperia 5 II будет выпускаться и в синем цвете.

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Напомним, что Sony Xperia 5 II оснащен 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Сердцем смартфона является флагманское решение от Qualcomm Snapdragon 865, помогает ему в работе 8 ГБ оперативной памяти. Питает смартфон батарея емкостью 4000 мАч, которая поддерживает быструю зарядку. Производитель также установил слот для карт памяти microSD.

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Источник: Twitter



