В Сети появились характеристики Xperia 5 II и пара новых рендеров

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Sony решили забросать гиков информацией о Xperia 5 II – теперь это характеристики новинки.

Только вчера мы писали о рендерах нового «крохотного» флагмана от Sony Xperia 5 II, а сегодня мы уже имеем почти все характеристики новинки. Ожидается, что Sony объявит о Xperia 5 II на онлайн-мероприятии 17 сентября. Смартфон станет преемником Xperia 5, вышедшей в прошлом году.

По слухам, смартфон оснащен 6,1-дюймовым FHD+ OLED-дисплеем с соотношением сторон 21:9, частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации 240 Гц. Сердцем смартфона выступит чипсет от Qualcomm Snapdragon 865, помогать ему будут 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища.

На задней панели мы обнаружим основной блок камеры на 3 сенсора и все по 12 Мп: основная камера с диафрагмой f/1.7 и широким углом захвата на 82 градуса, «сверхширик» с диафрагмой f/2.2 и углом захвата в 124 градуса и телефото-объектив с возможностью 3-кратного оптического зума. Xperia 5 II обеспечивает запись видео со скоростью 120 кадров в секунду в разрешении 4K.

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Смартфон будет иметь размеры 158 x 68 x 8 мм. Порадует аккумулятор емкостью 4000 мАч, поддерживающий быструю зарядку через порт USB-C. Также смартфон порадует наличием 3.5 мм мини-джек разъема.

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Источник: Android Headlines

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