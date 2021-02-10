Sony Xperia 5 V: один из немногих компактов с крутыми характеристиками официально вышел на рынок!

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Компакт Sony: необычный стиль и топовые характеристики

Sony Xperia 5 V наконец-то вышел на рынок. Устройство является последним флагманским смартфоном компании, обладающим первоклассными характеристиками и функциями, в то же время предлагая компактный форм-фактор.

Дизайн Sony Xperia 5 V традиционно отличается от конкурентов, передняя и задняя панели сделаны из стекла. На передней панели установлен 6,1-дюймовый дисплей OLED с разрешением FHD+, соотношением сторон 21:9 и частотой обновления 120 Гц. Эта панель также поддерживает HDR. К сожалению, он не имеет панели LTPO и поддерживает только частоту обновления 120 Гц или 60 Гц. Компактный смартфон имеет размеры 154 x 68 x 8,6 мм и весит чуть менее 180 граммов.

Под капотом устройство оснащено мощным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SoC, совмещающимся с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти, которую можно дополнительно расширить с помощью слота для карт microSD.

Большой аккумулятор емкостью 5000 мАч питает устройство, поддерживающее скорость проводной быстрой зарядки 30 Вт и быструю беспроводную зарядку 18 Вт. Среди других важных особенностей – защита от воды и пыли по стандарту IP68, стекло Gorilla Glass Victus 2 от Corning на передней и задней панелях, поддержка LDAC и Hi-Res Audio, полнокадровые стереодинамики и ОС Android 13 из коробки.

Что касается оптики, Xperia 5 V имеет тот же основной датчик, что и Xperia 1 V. Поэтому покупатели найдут 48-мегапиксельный датчик с оптическим форматом 1/1,35 дюйма, эквивалентным фокусному расстоянию 24 мм, OIS (оптическая стабилизация изображения) и поддержка автофокус. Примечательно, что основной камерой является 52-мегапиксельный сенсор Exmore T Main, имеющий эффективное разрешение 48 мегапикселей. По умолчанию камера делает 12-мегапиксельные снимки 24 мм.

Sony также утверждает, что основной датчик также может обеспечивать 2-кратное оптическое увеличение. Эта камера работает в паре с 12-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом с фокусным расстоянием 16 мм. Похоже, что это тот самый датчик, который использовался в прошлогоднем Xperia 5 IV, что означает, что он предлагает двойной пиксельный автофокус. Между тем, на передней панели также хранится 12-мегапиксельный селфи-шутер Xperia 1 V.

Sony анонсировала компактный флагманский телефон Xperia 5 V в трех цветовых вариантах. Это включает в себя варианты Black, Blue и Platinum Silver. Точная дата выпуска этого устройства пока неизвестна, но устройство, вероятно, будет доступно в конце сентября 2023 года. Его цена составит 999 евро.

Само устройство выглядит довольно интересно, особенно для людей, которым надоели лопаты.

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Источник: gizmochina