Sony Xperia Pro уже в продаже. Вы никогда не угадает сколько за него хотят

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Вскоре после анонса выхода на рынок мы увидели цену Sony Xperia Pro

Напомним что спустя целый год после анонса, стало известно, что Sony таки выпустить специальную модель телефона, ориентированную на видеомейкеров и блогеров. Можно было легко проследить за тем энтузиазмом, о котором мы, как и многие другие, рассказывали это.

Ну что же, нашему(и вашему) энтузиазму точно пришел конец. Sony Xperia Pro поступил в продажу в те магазины, в которых был анонсирован. Внимание, цена на данный момент составляет 2499$. Это не опечатка, и нет, сегодня не 1-е апреля. Это реальная цена за аппарат, который мы «ждали» целый год.

Конечно, нам следовало ожидать, что смартфон может стоить дороже чем «обычная» версия телефона, без дополнений для видео. Да, специалисты понимают, как порой дорого стоит видеооборудование для приема и передачи видеосигналов. Но мы, любители гаджетов, в любом случае отталкиваемся от рынка, и я уверен, никто не ожидал, что новинка будет стоить как целых два, и без того, «оверпрайснутых» Sony Xperia 1 II.

Те «видео фишки», которые добавили в телефон, явно не смогут полностью заменить профессиональные устройства. Яркость дисплея не достаточная, размер средний, нет стандартной возможности заменить аккумулятор в любой момент. Это была хорошая, портативная альтернатива с идеей «все в одном телефоне», но уж никак не панацеей. Поэтому очень сложно представить себе человека, который уже сегодня заказывает себе этот телефон на амазоне за 2500$. Расходимся господа.

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Источник : amazon.com