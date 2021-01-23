Готовиться к выходу смартфон Sony Xperia Pro, анонсированный год назад

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Мы не забыли, мы ждали целый год выхода анонсированного в феврале 2020 Sony Xperia Pro, а вы?

Год назад Sony показала нам Xperia Pro – уникальный в своём роде, аппарат для видеографов, видеомейкеров и блогеров. Вчера в сети появилась информация о новой прошивке на этот аппарат, которую обнаружили на серверах Sony. Кажется, Sony скоро выполнить свое обещание и выпустить смартфон в ближайшем будущем.

На первый взгляд, те кто давно следить за рынком телефонов может подумать что более массивный корпус и приставка «Pro» говорят о усиленной защите телефона от внешних воздействий. Да, такое бывало, но только не в этот раз. Перед нами телефон, который способен упростить жизнь и деятельность тем, кто работает с видео.

Sony Xperia Pro имеет дополнительный HDMI-вход, что способно превратить смартфон в накамерный монитор – незаменимую вещь для многих видеооператоров. Те, кто занимается видео, согласятся, что эта идея давно лежала на поверхности. Осталось только понять насколько такой экран сможет конкурировать с профессиональными решениями в этой сфере, которые специально имеют избыточную яркость для работы в яркий солнечный день.

Помимо этого смартфон оснастили 5G антеннами ( их 16 штук !) которые позволяют принимать миллиметровые волны (28 ГГц) и делают из телефона полноценный видео трансмиттер. Встроенной памяти у него 512 Гб. Изменения в материалах корпуса и размерах способствует большей теплоотдаче и призвано помочь бороться Xperia Pro с перегревом от новых задач.﻿

Остальные характеристики такие же, как и Sony Xperia 1 II который уже целый год на рынке.

Отдавая себе отче в том, что у Sony и так слабые продажи, логично предположить ,что такое нишевое устройство вряд ли что-то изменит на рынке. Да и сам аппарат опоздал на год. Но можем отдать должное компании в том, что она экспериментирует. Для фанатов Sony такие эксперименты могут быть символом того что компания не сдается.

Источник : mydrivers.com﻿