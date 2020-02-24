Анонс Sony Xperia 1 II: 4К-смартфон с оптикой Zeiss и с акцентом на скорость съемки

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Несмотря на отмену выставки MWC 2020, компания Sony не стала менять свой график премьер и сегодня представила ряд своих новинок. Одним из дебютантов стал Sony Xperia 1 II — новый флагман японской компании.









Новинка стала первым 5G-смартфоном компании, а также было решено пойти на эксперимент, и основная камера получила оптику Zeiss, прикрывает которую стекло Zeiss T * Coating для уменьшения отражения и лучшей контрастности.





В плане дизайна смартфон во многом повторяет Xperia 1 с отсылкой ко временам Xperia XZ5 и продолжает следовать курсу: никаких «монобровей», вырезов и «челок». Но сейчас пошли по пути симметричных отступов на торцах. Не отказались от идеи предлагать парочку стереодинамиков и боковой сканер отпечатков пальцев, он встроен в кнопку питания. Приятная особенность — возврат 3,5 мм разъема, который в свое время компания убрала только бы получить дополнительное пространство внутри.









На лицевой панели установили OLED‑матрицу диагональю 6,5 дюйма разрешением 4К (3840х1644 точки) и соотношением сторон 21,5:9. Частота обновления традиционная — 60 Гц. В качестве компромисса предложили технологию уменьшения размытия движения Motion Blur, что делает изображение более чистым и четким. Компания заявляет, что в итоге картинка выглядит аналогично той, что предлагают 90-Гц дисплеи.





Аппаратная основа — Snapdragon 865. Имеется 8 Гб оперативной памяти LPDDR4X и 256 Гб постоянной. Питает Xperia 1 II аккумулятор емкостью 4000 мАч, есть поддержка беспроводной и быстрой зарядки.









Для селфи предложили модуль на 8 Мп. Основная камера получила три датчика с одинаковым разрешением 12-мегапикселей и это ансамбль из основного сенсора, широкоугольного и телеобъектива. Дополняет их четвертый датчик — ToF. Заявлена поддержка 3-кратного оптического зума.





Sony очень гордится технологиями автофокуса и автоэкспозиции в этом смартфоне. Заявлено, что Xperia 1 II может выполнять измерения AF / AE 60 раз в секунду. Это связано со способностью телефона делать до 20 серийных снимков в секунду со следящим автофокусом. Правда, быстрая серия будет работать только при ярком освещении, где выдержка установлена ​​на 1/60 или выше. Поддержку записи видео 8К не реализовали, но есть запись 2К со скоростью 120 кадров в секунду.









Среди прочих характеристик Xperia 1 II отметим наличие поддержки Dolby Atmos, Hi-Res Audio, DSEE Ultimate, 360 Reality Audio, водозащиту по стандарту IP65/IP68, модуль NFC и ОС Android 10 с фирменной оболочкой.





Время старта продаж и ценник пока не озвучены.





Источник: chinese.engadget.com







