Вердикт суда: Apple должна выдать бесплатно зарядку пользователю

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Пользователь выиграл суд против Apple по делу «выдайте зарядку к iPhone 12»

Когда Apple убрала зарядку из комплекта поставки iPhone 12, это решение вызвало бурю критики и негатива в адрес компании. Более того — комплектные зарядные адаптеры исчезли из коробок более старых моделей. Чтобы приструнить компанию и положить конец «беспределу» нашлись те, кто отправился за защитой своих прав в суд.

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И это возымело действие. Первый прецедент создан. В Бразилии один из владельцев iPhone 12 обратился в суд с требованием обязать Apple выдать ему бесплатно зарядный блок. И суд встал на его сторону, согласившись с доводами истца, что фактически Apple прикрывается благими целями ради собственной наживы. В частности, компания ратует за защиту окружающей среды. Но она лукавит и истинная причина для такого шага — продавать зарядные адаптеры за дополнительную плату. Естественно, тем самым, зарабатывая все больше, а производство адаптеров никто и прекращал, вред экологии продолжают наносить.

Суд обязал Apple выдать истцу зарядку в течение 10 дней. При невыполнении этого требования в указанный срок, компания грозит неустойка в размере $38 ежедневно. Но максимальный размер штрафных санкций не должен превысить отметку $950. Такая сумма явно не может напугать компанию, которая зарабатывает миллиарды долларов. Apple может себе позволить проигнорировать решение суда и осознанно пойти на выплату неустойки, отказавшись от выдачи зарядки.

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Как поступит концерн из Купертино, неизвестно. Он транслирует мысль, что является законопослушной компанией, поэтому, скорее всего, постарается обжаловать решение суда. Это важно для того, чтобы исключить появление прецедента, который может спровоцировать цепную реакцию, когда пользователи начнут массово обращаться в суде с требованием выдать им зарядку.

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Источник: tudocelular