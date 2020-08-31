Создана вечная батарейка. И она ядерная

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С таким аккумулятором вы забудете о зарядке и перестанете ныть о плохой автономности устройств





Как бы вы отнеслись к тому, если бы внутри смартфона стоял бесконечный источник энергии? Он был бы способен прожить тысячу лет и избавил вас бы от необходимости регулярно ставить на зарядку аппарат? Это кажется чем-то фантастическим и невероятным, но подобная технология уже создана и первые «бесконечные» аккумуляторы пригодные для повседневного использования могут появиться в течение ближайших двух лет.

Специалисты стартапа Nano Diamond Battery создали новый тип батареи, основанной на бета-гальванической технологии. Ее главная фишка — ресурс работы исчисляется тысячами лет и ей не требуется «дозаправка». Необходимая «магия» достигнута за свет особого состава аккумулятора, где используется сердечник из переработанных ядерных отходов. Электрический ток вырабатывается посредством бета-излучения радиоактивного вещества. Сама батарейка абсолютно безопасна для здоровья человека и окружающей среды, ведь она заключена в корпус, созданный с использованием синтетических алмазов. Это дешевые и искусственно выращенные в лабораторных условиях алмазы.

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«Вечный» ресурс работы аккумулятора объяснили тем, что радиоактивное вещество внутри сердечника способно сохранять активность на протяжении тысячи лет. Экспериментальные образцы бета-гальванических аккумуляторов, созданных Nano Diamond Battery, были протестированы учеными лаборатории Кембриджского университета и Ливерморской национальной лаборатории им Э. Лоуренса. Тесты показали, что эффективность таких батарей на 15% выше традиционных источников питания и на 40% — прочих аналогичных разработок на основе синтетических алмазов.

Себестоимость таких аккумуляторов невысокая благодаря низкой цене на ядерные отходы и синтетические алмазы. В перспективе они найдут свое применение в различной технике, начиная от носимых гаджетов и заканчивая электрокарами или даже самолетами.

Интересно, что появление «вечных» батареек приведет к тому, что индустрия источников питания и зарядных устройств попросту может исчезнуть. Как и не будет необходимости в кабелях питания. Не стоит списывать со счетов и все еще существующие опасения о безопасности самой технологии.

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Многие будут с опаской относится к перспективе присутствия в кармане миниатюрного «ядерного реактора». С оглядкой на это ждать скорейшего распространения этой технологии не стоит. Тем более, что еще минимум пару лет уйдет на то, чтобы наладить массовый выпуск подобных аккумуляторов.

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Источник: rinnovabili