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  • Настоящий киберпанк в Черную пятницу! Nothing Phone (1) - смартфон для тех, кто любит выделяться всего за 11 743

Настоящий киберпанк в Черную пятницу! Nothing Phone (1) - смартфон для тех, кто любит выделяться всего за 11 743

24.11.2023 102 0

Очень футуристично!

Nothing Phone (1) – это твой билет в мир ярких эмоций, ведь он дарит яркий дизайн и хорошие характеристики. С этим смартфоном вы будете точно выделяться!

 

nothing

 

6.55" OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением FHD+ показывает хорошую картинку, удобно просматривать контент и играть игры.

 

nothing

 

Процессор Snapdragon 778G+ готов бросить вызов любой задаче! Смартфон действительно очень мощный.

 

nothing

 

На тыльной панели расположены две камеры 50МП + 50МП. Фотографии получаются отличные в любых условиях.

 

Смартфон получил аккумулятор на 4500 мАч с 33W быстрой зарядкой и 15W беспроводной. Этого смартфона достаточно.

 

nothing

 

Nothing Phone (1) – это не просто смартфон, это произведение искусства от Карла Пея. Приобрести устройство можно по ссылке:

 

Nothing Phone (1) 8/256GB - 11 743 грн ($314)

 

Цена указана промокодом на $50, поэтому не забудьте его применить!

 

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Автор: Неля Самсон Дата публикации: 24.11.2023
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Настоящий киберпанк в Черную пятницу! Nothing Phone (1) - смартфон для тех, кто любит выделяться всего за 11 743