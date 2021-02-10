Настоящий киберпанк в Черную пятницу! Nothing Phone (1) - смартфон для тех, кто любит выделяться всего за 11 743

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Очень футуристично!

Nothing Phone (1) – это твой билет в мир ярких эмоций, ведь он дарит яркий дизайн и хорошие характеристики. С этим смартфоном вы будете точно выделяться!

6.55" OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением FHD+ показывает хорошую картинку, удобно просматривать контент и играть игры.

Процессор Snapdragon 778G+ готов бросить вызов любой задаче! Смартфон действительно очень мощный.

На тыльной панели расположены две камеры 50МП + 50МП. Фотографии получаются отличные в любых условиях.

Смартфон получил аккумулятор на 4500 мАч с 33W быстрой зарядкой и 15W беспроводной. Этого смартфона достаточно.

Nothing Phone (1) – это не просто смартфон, это произведение искусства от Карла Пея. Приобрести устройство можно по ссылке:

Nothing Phone (1) 8/256GB - 11 743 грн ($314)