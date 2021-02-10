Попытка №2 от OnePlus! Компания готовится к презентации OnePlus Watch 2 на MWC 2024

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Еще одна попытка от OnePlus ﻿

Стало известно, что OnePlus работает над вторым поколением своих смарт-часов. Бренд дебютировал со своими первыми умными часами еще в 2021 году и это был неудачный опыт, продажи не достигли ожидаемых результатов, ведь в царстве умных часов царит лишь несколько игроков. Будет ли попытка №2 удачной?

OnePlus Watch 2 появился на утечках рендеров еще в ноябре прошлого года. И теперь осведомитель Макс Джамбор поделился информацией о сроках запуска устройства.

По его словам, презентация OnePlus Watch 2 состоится на выставке Mobile World Congress в Барселоне, Испания. В этом году MWC начнется 26 февраля и завершится 29 февраля. OnePlus еще не подтвердила официально существование своего будущего смарт-часа.

OnePlus Watch 2 придет на смену оригинальному OnePlus Watch. Рендеры показывают обновленный язык дизайна будущей новинки. Он смотрится толстым, с железным корпусом и маленьким выступом на правой стороне, где размещены физические клавиши. Смарт-часы будут доступны в белом и черном цветах.

Что касается основных спецификаций, то OnePlus Watch 2 будет оборудован 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем. Он будет работать на базе процессора Snapdragon W5 Gen 1, обеспечивающего плавную и быструю работу. Носимое устройство будет оснащено всеми необходимыми датчиками здоровья. Джамбор также утверждает, что OnePlus Watch 2 будет работать под управлением операционной системы WearOS от Google.

Напомним, OnePlus уже готовится к запуску смартфонов OnePlus 12 и 12R, а также наушников Buds 3 TWS на мировых рынках на следующей неделе.

Источник: X