В сети появились изображения дизайна будущего OnePlus 12R, который выйдет 23 января

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Такой знакомый нам дизайн...

Китайский технологический гигант готовится анонсировать OnePlus 12 и OnePlus 12R на глобальном рынке 23 января 2024 года. Но в преддверии официального релиза инсайдер Роланд Куандт поделился изображениями 12R.

Эти изображения предлагают нам полный обзор модели 12R в синем и черном цветах в мельчайших деталях. Теперь мы почти уверены, что смартфон будет поставляться только в двух цветах, как сообщалось ранее. Напомним, что модель OnePlus 12R – это глобальный аналог OnePlus Ace 3, который был показан ранее.

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На задней панели расположен большой круглый модуль камеры с тройным расположением камер и светодиодной вспышкой. Между тем, на передней панели находится изогнутый дисплей с выровненным по центру перфоратором для селфи-камеры.

Регуляторы громкости и кнопки питания расположены вправо, а ползунок уведомлений – влево. Напомним, OnePlus 12R оснащен высоким 6,78” LTPO AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 4500 нит и разрешением 1,5K. Под капотом смартфона установлена SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, работающая в паре с до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 1 ТБ памяти UFS 4.0.

Большой аккумулятор емкостью 5 500 мАч питает это устройство, поддерживающее проводную быструю зарядку мощностью 100 Вт. Среди других особенностей – 5G, WiFi 7, ИК-бластер, Bluetooth 5.3, GPS, NFC и порт USB Type C.

Источник: X