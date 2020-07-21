Сработало: iPhone SE 2020 хорошо продается и ряд пользователей Android-устройств выбрали его

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В последнее время аналитики только и говорят о том, что продажи смартфонов сильно упали. Так, только в Индии они сократились практически вдвое. Пандемия коронавируса изрядно пронеслась и по США, что естественно негативно отразилось на статистике реализации устройств. По оценкам аналитиков Counterpoint Research, продажи смартфонов в США во втором квартале нынешнего года упали на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Малыш» популярен

Несмотря на то, что iPhone SE 2020 вышел в не самое благоприятное время на рынке, покупали его весьма охотно. Более того, ряд аналитиков считают, что именно эта модель стала той, которая не отправила в пике продажи iPhone. Практически каждый пятый купленный во втором квартале айфон — iPhone SE 2020 (19%). И он стал третьим по популярности смартфоном Apple после iPhone 11 и iPhone 11 Pro. Это при условии, что маленький айфон присутствовал на рынке всего 2 месяца в отчетном квартале и на его разработку компании не пришлось особо тратиться.

Замена старому iPhone или Android-смартфону

Согласно данным опроса покупателей, потребителей покупкой iPhone SE 2020 обновили свои старые айфоны, выпущенные до 2017 года. Интересно, что миграция Android-пользователей на iPhone 2020 составила 26% и этот результат можно считать успехом для компании.

Самой же популярной моделью в США остается iPhone 11, на долю которой пришлось 34% всех продаж «яблочных» смартфонов в третьем квартале нынешнего года. Примерно 31% всех продаж пришелся на iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Неудачником нынешнего года можно считать линейку Samsung Galaxy S20 и спрос на нее в первые четыре месяца продаж был на 38% ниже, чем на Galaxy S10 годом ранее.

Источники: phonearena, androidauthority

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