Средняя цена на смартфоны выросла и вот почему

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На фоне пандемии и кризиса ценники на мобильники в среднем выросли на 10%

Стоимость смартфонов за последние пару лет изменилась. Ценники поползли и вверх и это необратимый процесс. На ценовую составляющую влияет множество факторов, и свою лепту в рост цен внес кризис. Так, аналитики компании Counterpoint Technology Market Research, проанализировав ситуацию на рынке смартфонов во втором квартале нынешнего года, отмечают, что средняя цена на мобильные устройства в общемировом масштабе выросла на 10%.

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Эксперты считают, что среди главных факторов, которые привели к повышению цен стоит выделить спад на рынке смартфонов и «межсезонье», когда отрасль переходит на рельсы 5G и все больше появляется устройств с поддержкой сетей пятого поколения, но стоят они отнюдь не дешево. Спровоцировало рост средней стоимости смартфонов и относительно незначительный упадок в сегменте премиальных устройств — 8% против 23% падения рынка мобильников в целом.

Естественно, что спад спроса привел к тому, что производители смартфонов не смогли заработать также хорошо, как и по итогам прошлого года. Падение выручки составило в среднем 15%.

По-прежнему больше всех на продажах смартфонов во втором квартале нынешнего года заработала Apple. Треть выручки от продажи трубок по всему миру положил себе в «карман» концерн из Купертино. Несмотря на гнет санкций, 20% выручки пришлось на Huawei. У Samsung этот показатель равен 17%, Vivo — 7% и Oppo — 6%.

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Источник: avalanchenoticias