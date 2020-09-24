Новый флагманский Exynos засветился в GeekBench. Samsung Galaxy S21 порвет всех?

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Новый флагманский чип от Samsung показался в GeekBench и приятно удивил производительностью.

Про следующий флагманский чип от Samsung, Exynos 1000, уже давно ведутся разговоры: фанаты технологий ждут прорыва по производительности, а фанаты бренда – просто решения банальных проблем, вроде перегрева и плохой автономности.

Однако никакого Exynos 1000 и не будет. Судя по результатам свежего чипа в GeekBench, Samsung решил назвать новый процессор Exynos 2100, похоже, в честь Samsung Galaxy S21.

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Сегодня устройство, работающее на этом чипе, было протестировано в известном бенчмарке, и результат теста, помимо исходного кода, показал детали нового смартфона и нового чипсета.

Galaxy S21 Plus работает под управлением Android 11, а материнская плата указана под именем «exynos2100». Чипсет имеет базовую частоту 2,21 ГГц, а смартфон - 8 ГБ оперативной памяти. Оценки бенчмарка - 1040 и 3107 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно.

Информация, полученная из исходного кода, показывает, что Exynos 2100 является восьмиядерным процессором, как и Exynos 990, но с другим расположением ядер. В отличие от своего предшественника, имеющего компоновку 2+2+4, в новом чипсете используется компоновка процессорных ядер 1+3+4.

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Производительные ядра работают на частоте 2,91 ГГц, средние – на частоте 2,81 ГГц, а слабые – на частоте 2,21 ГГц. В исходном коде также видно, что Exynos 2100 оснащен графическим процессором Mali-G78.

Samsung должен анонсировать выход Exynos 2100 до конца года в преддверии его дебюта в Galaxy S21 в следующем году.

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Источник: WCCFTech



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