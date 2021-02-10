Стала известна дата глобального запуска серии Redmi Note 13 – 15 января

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Народный смартфон на глобальном рынке уже скоро!

Уже прошло достаточно много времени от презентации серии Redmi Note 13, а точнее – уже почти 4 месте. И вот уже завтра серия дебютирует в Индии. А что с глобальным рынком?

Мы получили доказательство, что глобальный запуск серии Redmi Note 13 состоится 15 января. Наконец-то мы официально сможем приобрести эти замечательные устройства и действительно народные смартфоны.

Xiaomi представит минимум три телефона серии Redmi Note 13, тизеры которых демонстрируют модели Note 13 Pro и Pro+ и их 200-мегапиксельные основные камеры. Эти телефоны также имеют одинаковые 6,67-дюймовые OLED-дисплеи с разрешением 1220 x 2712 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

Оба телефона также оснащены 4-нм чипсетами: Note 13 Pro может похвастаться Snapdragon 7s Gen 2, в то время как Pro+ полагается на Dimensity 7200 Ultra от MediaTek.

Вопрос о цене до сих пор остается открытым. По некоторым неофициальным данным цены будут следующие: Redmi Note 13 Pro 5G будет стоить около 450 евро, а Redmi Note 13 Pro+ 5G – около 500 евро. Так что чуда ждать здесь не стоит.

Мы с нетерпением будем ждать большого события, ведь множество людей любят серию устройств Redmi Note за их доступность и отличные технологии.

Источник: mi