Стали известны характеристики Honor 30 Play

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Выносливая бюджетка с большим объемом памяти

Honor оказалась достойным преемником материнской компании Huawei. Ее продажа пошла ей на пользу и по итогам первого квартала нынешнего года она возглавила китайский рынок смартфонов. Honor будет и дальше наращивать свое присутствие на рынке и не только на внутреннем. В планах выпуск серии Honor 70, а также Honor 30 Play с заявкой на бюджетное решение для геймеров.

На днях Honor 30 Play был замечен в одном из китайских сертификационных ведомств. Это позволило узнать, что смартфон получит восьмиядерный чип с тактовой частотой 2,2 ГГц и, предположительно, это будет Dimensity 700. Весит аппарат 194 грамма, и толщина корпуса составила 8,68 мм. Внутри Honor 30 Play скрывается аккумулятор емкостью 4900 мАч и сообщается, что такую фичу как поддержку быстрой зарядки он не получит.

В чем не будет недостатка, так это в выборе модификаций исходя из объема памяти. Honor 30 Play должен предложить 4/6/8/12 Гб оперативки и флеш-накопитель вместимостью 64/128/256 Гб. Добавьте сюда еще поддержку карт microSD до 512 Гб.

Также известно, что по части фотовозможностей новинка будет весьма посредственна, предложив двойную тыльную камеру с датчиками на 13 Мп и 5 Мп. На передней панели Honor 30 Play установят дисплей диагональю 6,51 дюйма и разрешением HD+. Когда должны представить смартфон, информации нет.

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Источник: gsmarena