Стали известны характеристики и цена загадочного Realme 12 Pro Max. Презентация 29 января!

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Ребрендинг Realme 12 Pro+ или другой смартфон?

Уже было много слухов о будущих новинках от Realme, мы уже узнали официальную дату презентации – 29 января. Но сегодня стало известно об уникальной версии Realme 12 Pro Max 5G.

Недавно утечку ключевых спецификаций и ценовой информации для модели Max осуществил инсайдер Йогеш Брер. Кроме того, на короткое время появился список на Flipkart, дающий представление об особенностях устройства, прежде чем он был удален.

Список Realme 12 Pro Max на Flipkart показал, что у него будет 8 ГБ оперативной памяти и будет поставляться в цвете Submarine Blue. Что касается дизайна телефона, то он похож на Realme 12 Pro+. Изображение показывает, что задняя камера Realme 12 Pro Max 5G будет иметь 50-мегапиксельную основную камеру Sony IMX890 с поддержкой OIS и 64-мегапиксельную перископическую телефотокамеру с поддержкой OIS.

Realme 12 Pro Max 5G будет иметь AMOLED-панель с изогнутыми краями на передней панели. Устройство будет работать на ОС Android 14 на базе Realme UI 5.

Модель Max, вероятнее всего, будет доступна в двух вариантах оперативной памяти: 8 ГБ и 12 ГБ. Ожидается, что обе модели будут иметь 256 ГБ встроенной памяти. Эти варианты, вероятно, будут стоить 33 999 рупий (~408 долларов США) и 35 999 рупий (~433 доллара США) соответственно.

Дизайн и технические характеристики Realme 12 Pro Max 5G идентичны тому, что ожидается увидеть на варианте Pro+, который, как говорится, оснащен чипом Snapdragon 7s Gen 2. Можно также предположить, что версия Realme 12 Pro Max является просто ребрендингом Realme 12 Pro+.

Источник: 91mobiles