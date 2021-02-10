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Обновление MIUI 14 продолжает поступать на смартфоны Xiaomi. В первую волну компания обновляет новинки и флагманы, но постепенно очередь доходит и до вышедших несколько лет назад моделей. Продолжайте читать новость, если хотите узнать, когда Mi 10T и Mi 10T Pro обновятся до MIUI 14.

Сроки выхода MIUI 14 на Mi 10T и Mi 10T Pro

Смартфоны Mi 10T и Mi 10T Pro были представлены еще в 2020 году. Они уже получили два обновления MIUI и два Android. На данный момент телефоны работают на базе MIUI 13 с Android 12. Также было подтверждено, что Mi 10T/Pro точно обновятся до MIUI 14.

В первую очередь Mi 10T/Pro получат Миюай 14 в Китае. Последняя внутренняя версия называется V14.0.2.0.SJDCNXM, и она уже подготовлена. Обновление начнется в конце февраля.

Когда же новая версия станет доступна для всего мира? Это произойдет уже через два месяца. Будет доступно не только глобальное обновление, но и для EEA и других регионов.

Важный момент! MIUI 14 для Mi 10T и Mi 10T Pro будет основываться на Android 12. Тринадцатую версию Андроида эти модели, к сожалению, не получат.

А вы ждете обновления до MIUI 14, уже получили его? Напишите в комментариях.

Источник: Xiaomiui

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