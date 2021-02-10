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Старички в строю: количество Xiaomi Mi 2/2S, Xiaomi Mi 6 и OnePlus One, которые все еще эксплуатируются

20.06.2021 607 0

Есть еще те, кто не готов расстаться с OnePlus One, Xiaomi Mi 6 и Xiaomi Mi 2/2S

Xiaomi Mi 6 вышел в 2017 году и стал одним из популярных флагманов компании. В прошлом году ходили слухи, что компания перевыпустит смартфон, обновив дизайн и «железо», но этого не произошло. Хорошо это или плохо, решать вам, но есть фанаты, которые, возможно, и не прочь заполучить обновленный вариант Xiaomi Mi 6. Ведь армия пользователей этой модели до сих пор насчитывает 2,15 млн человек. Такую цифру назвал глава компании Лэй Цзюнь.

 

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Старички в строю: количество Xiaomi Mi 2/2S, Xiaomi Mi 6 и OnePlus One, которые все еще эксплуатируются – фото 1﻿

 

Но куда интереснее другая цифра, которую озвучил глава Xiaomi. Так, он утверждает, что на сегодняшний момент есть те, кто до сих пор пользуется Xiaomi Mi 2/2S. И таких насчитывается 184 тысячи человек. Они до сих пор эксплуатируют смартфоны, которые вышли девять лет назад. Лэ Цзюнь решил использовать высокопарный эпитет, назвав эти аппараты вечными богами».

 

Старички в строю: количество Xiaomi Mi 2/2S, Xiaomi Mi 6 и OnePlus One, которые все еще эксплуатируются – фото 2

 

Совпадение или нет, но похвастаться тем, что у компании также есть своя армия преданных фанатов, решил и глава OnePlus. Первый смартфон компании вышел в 2014 году и в мире есть более 300 тысяч пользователей, которые до сих пор используют его. По словам Пита Лау — это доказательство того, что «качество, надежность и сила OnePlus прошла проверку временем».

 

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Источники: mydrivers, mydrivers

Xiaomi Mi 2/2S Xiaomi Mi 6 OnePlus One
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 20.06.2021

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Старички в строю: количество Xiaomi Mi 2/2S, Xiaomi Mi 6 и OnePlus One, которые все еще эксплуатируются