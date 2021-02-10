Старички в строю: количество Xiaomi Mi 2/2S, Xiaomi Mi 6 и OnePlus One, которые все еще эксплуатируются

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Есть еще те, кто не готов расстаться с OnePlus One, Xiaomi Mi 6 и Xiaomi Mi 2/2S

Xiaomi Mi 6 вышел в 2017 году и стал одним из популярных флагманов компании. В прошлом году ходили слухи, что компания перевыпустит смартфон, обновив дизайн и «железо», но этого не произошло. Хорошо это или плохо, решать вам, но есть фанаты, которые, возможно, и не прочь заполучить обновленный вариант Xiaomi Mi 6. Ведь армия пользователей этой модели до сих пор насчитывает 2,15 млн человек. Такую цифру назвал глава компании Лэй Цзюнь.

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Но куда интереснее другая цифра, которую озвучил глава Xiaomi. Так, он утверждает, что на сегодняшний момент есть те, кто до сих пор пользуется Xiaomi Mi 2/2S. И таких насчитывается 184 тысячи человек. Они до сих пор эксплуатируют смартфоны, которые вышли девять лет назад. Лэ Цзюнь решил использовать высокопарный эпитет, назвав эти аппараты вечными богами».

Совпадение или нет, но похвастаться тем, что у компании также есть своя армия преданных фанатов, решил и глава OnePlus. Первый смартфон компании вышел в 2014 году и в мире есть более 300 тысяч пользователей, которые до сих пор используют его. По словам Пита Лау — это доказательство того, что «качество, надежность и сила OnePlus прошла проверку временем».

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Источники: mydrivers, mydrivers