Предстоящий Xiaomi Mi CC 10 должен удивлять дизайном и камерой

390

В июле можно ждать анонс камерофона Xiaomi Mi CC10

С момента выхода линейки Xiaomi CC9 прошло почти два года. Серия запомнилась, прежде всего моделью Xiaomi CC9 Pro, ставшей первым смартфоном с 108-мегапиксельной камерой и вышедший на глобальный рынок как Xiaomi Mi Note 10. Этот аппарат даже смог стать лидером рейтинга DxOMark на короткий период.

Читать также: Какие смартфоны Xiaomi обновит до MIUI 13 ﻿

В этом году компания задумалась о выпуске продолжения. По слухам, Xiaomi Mi CC 10 (название предположительное) увидит свет, и компания сделает акцент на дизайне и камере. По словам источника, работы над смартфоном уже завершены, и он сейчас проходит процедуру сертификации в различных ведомствах, которая всегда предшествует выходу новинок на рынок. Его анонс вполне может прийтись на июль и по своим характеристикам новинка не дотянет до уровня флагманов, но будет превосходить Xiaomi Mi 11 Lite.

В числе конкурентов новинки серии Xiaomi Mi CC называют Vivo X60 Pro и Oppo Reno6 Pro, предполагается, что смартфон получит чипсет Snapdragon 870, 8 Гб оперативной памяти и вновь в основной камере тон будет задавать 108-мегапиксельный датчик от Samsung. Выйдет ли гаджет на глобальный рынок, остается загадкой.

Читать также: Как найти и посмотреть скрытые заметки на Xiaomi ﻿

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿﻿

Источник: gizmochina