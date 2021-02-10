Старт промо-кампании Xiaomi 12

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Завтра компания назовет дату очередной презентации

Мероприятия Xiaomi никогда не становятся неожиданностью для фанатов бренда. Как правило, задолго до предполагаемой презентации какой-то аналитик или инсайдер обязательно сольет дату ее проведения и назовет состав новинок, которые покажут. Конечно, не всегда прогнозы сбываются. Так, например, в качестве предполагаемой даты релиза Xiaomi 12 называли 12 и 16 декабря. В итоге эти предсказания мимо цели.

Надеемся, что слухи о презентации 28 декабря все же сбудутся. Опять же, полагаясь на прогноз инсайдеров, со следующей недели компания начнет промо-кампанию, посвященную анонсу Xiaomi 12. Уже завтра будет названа точная дата презентации и постепенно компания начнет раскрывать какие-то подробности о новинке.

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К числу наиболее интересных деталей предстоящей презентации стоит отнести количественный состав участников. Есть предсказание, что одним релизом Xiaomi 12 и MIUI 13 дело не завершится. Компания может представить Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12X. Базовая модель серии и «прошка» должны получить платформу Snapdragon 8 Gen 1, а Xiaomi 12X будет самым компактным среди всех устройств серии и в его основу ляжет Snapdragon 870. Что касается Xiaomi 12 Ultra, то его должны представить весной следующего года.

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Источник: mydrivers