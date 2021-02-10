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Сегодня, 14 сентября, на AliExpress состоялось мероприятие, посвященное компании Blackwiew. Новые смартфоны бренда поступили в продажу, и сейчас их можно приобрести по самой выгодной цене. Приобретая устройства в период распродажи, вы экономите до 300 долларов. При этом купить можно не только телефоны, но и планшеты. Заинтересованы? Тогда читайте дальше.

Низкие цены на телефоны Blackwiew BV7100, BV5200, BL8800, Oscal C80 и планшет Blackview Tab 13 и

В период с 14 по 18 сентября будет действовать специальная цена на три новых смартфона компании – Blackwiew DV7100, Blackwiew BV5200 и Oscal C80. Ударопрочный телефон Blackview BV7100 с огромной батареей на 13000 мАч обойдется в 179.99 долларов (скидка $120), бюджетный Blackwiew BV5200 можно будет приобрести за 99 долларов (скидка $100), а за тонкий и стильный Oscal C80 просят всего 109,99 баксов (скидка $110).

Чтобы открыть страницу с каким-то продуктом, кликните по названию модели, так как она является гиперссылкой. Напомним, что в отдельной новости у нас есть обзор на данные телефоны. Там вы можете более подробно ознакомиться с характеристиками моделей.

Переходите на промо-страницу распродажи, кликнув здесь.

Еще одно крутое предложение на распродаже – это флагман Blackview BL8800 стоимостью 259,99–324,98 долларов (в зависимости от комплектации). Характеристики мобильного устройства впечатляют: процессор Dimensity 700, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ, фирменная прошивка Doke OS 3.0 на базе Android 11, основная камера на 50 Мп и аккумулятор емкостью 8380 мАч с поддержкой быстрой 33-ваттной зарядки.

Хотите приобрести себе планшет, а не смартфон? Тогда мероприятие Blackview Super Brand Day как раз для вас. Всего за 149,99 долларов (скидка 100) предлагается флагманский планшет Blackview Tab 13. Возможно, вы уже знакомы с данным продуктом, поскольку несколько недель назад у нас выходил кратный обзор этого планшета.

Обратите внимание! Специальные цены на телефон Blackview BL8800 и планшет Blackview Tab 13 будут действовать только два дня – 14 и 15 сентября. Поэтому поспешите оформить заказ.

Надеемся, что вас заинтересовали какие-то из предложенных товаров. Пишите в комментарии, какую именно модель хотите приобрести.