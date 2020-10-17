Стартовали продажи нового браслета от Samsung Galaxy Fit 2

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Спустя полтора месяца после анонса Samsung Galaxy Fit 2 браслет наконец-то можно приобрести.

Сегодня Samsung внезапно выкатили уже больше месяца как анонсированный фитнес-браслет Galaxy Fit 2. Производитель настаивает на том, что нас ждет ультимативное устройство за адекватный ценник. Ну, что ж, напомним себе, какими характеристиками Samsung бравирует.

Новая версия привычного для фанатов Samsung браслета предоставляет знакомые для нас функции: автоматическое отслеживание здоровья, сна, а также обеспечение серьезной защиты от воды, а именно водонепроницаемости до 50 метров согласно стандарту ISO 22810:2010. С аквалангом, конечно, не поплаваешь, но его хватит для практически всех видов водной деятельности. Производитель обещает до 15 дней работы на одном заряде.

К датчикам относятся плетизмограф, акселерометр и гироскоп. Также с помощью Galaxy Fit 2 можно управлять музыкой – воспроизводить, ставить на паузу, искать определенное место в песне и так далее. Очевидно, что на браслет будут приходить уведомления со смартфона.

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Разрешение основного 1,1-дюймового AMOLED-дисплея составляет 126 x 294 пикселей. Ремешок выполнен из качественного гипоаллергенного материала.

Устройство требует соединения со смартфоном со следующими минимальными техническими характеристиками: смартфон Samsung, любой Android-смартфон версии 5.0 и выше, а также iPhone 7 с iOS 10.0 и выше.

Samsung Galaxy Fit 2 доступен прямо сейчас по цене 60 долларов США. Доступны две расцветки: черная и алая.

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Источник: The Verge



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