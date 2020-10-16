Представлена новая версия Huawei Nova 7 SE с MediaTek на борту

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Huawei добивают запасы с помощью нового варианта Huawei Nova 7 SE.

Еще в далеком апреле Huawei представили Huawei Nova 7 SE 5G, который работал на базе собственного процессора Kirin. Сегодня компания без лишнего шума представила новую версию этого смартфона с приставкой Vitality Edition. Главной фишкой нового устройства станет его чип – теперь от MediaTek.

Huawei Nova 7 SE 5G Vitality Edition оснащен 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и отверстием для фронтальной камеры.

Сердцем устройства выступает MediaTek Dimensity 800U, установленный, например, в Realme X7. Смартфон будет продаваться в одной версии - 8 Гб/128 Гб. Прошивкой здесь выступает EMUI 10.1 на базе Android 10. В устройстве установлен аккумулятор емкостью 4000 мАч, поддерживающий быструю зарядку 40 Вт.

Дизайн основной камеры не поменялся – четыре объектива также расположены в вертикальной «полоске». Основная камера имеет разрешение в 64 Мп. К остальным датчикам относятся ультраширик на 8 Мп, макрообъектив на 2 Мп и 2-мегапиксельный датчик глубины резкости. Основная камера поддерживает такие функции, как съемка HDR, ночной режим и запись видео вплоть до 4K. На передней панели находится 16-мегапиксельная фронталка.

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То есть, в целом, единственным отличием Nova 7 SE 5G Vitality Edition от существующей версии этого смартфона является новый чип от Mediatek, и еще вопрос, хорошо это или плохо.

Смартфон будет продаваться в Китае по цене 2299 юаней (~$342). Он представлен в четырех цветах: серебристый, зеленый, черный и фиолетовый.

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Источник: Gizbot



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