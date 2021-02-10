Суд обязал Apple компенсировать потребителю отсутствие зарядки в комплекте

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Случай имел место быть в Бразилии

Удаление из комплекта поставки iPhone зарядного устройства не прошло незамеченным. Кто-то обрушился с критикой в адрес компании, кто-то откровенно стебался, а кто-то принял это как неизбежное и посчитал себя причастным к охране окружающей среды. Те, кто оказался недоволен урезанным комплектом поставки iPhone даже пожаловались в специализированные органы, чтобы они как-то повлияли на Apple и изменили подход.

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Например, в Бразилии, местный регулятор услышал просьбы пользователей и оштрафовал Apple на $2 млн за отказ от зарядного адаптера в комплекте поставки. А нашлись те, кто пошел в суд за защитой своих прав. И Фемида встала на сторону одного из них. Так, в бразильском городе Гояния судья местного суда вынес решение, которым обязал выплатить Apple в пользу потребителя компенсацию в размере $1075 за отсутствие зарядного адаптера в комплекте поставки.

Суд пришел к выводу, что компания нарушила правила торговли, действующие в Бразилии и предписывающие нахождение зарядки в комплекте с устройством. Продавать зарядный адаптер отдельно запрещено, а сама стратегия Apple является оскорбительной и запрещенной практикой в Бразилии.

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Доводы Apple были общеизвестны: компания движима благими целями по защите окружающей среды и у многих покупателей iPhone уже есть зарядки, оставшиеся после прошлых устройств. При необходимости, в свободном доступе в магазинах есть зарядные устройства, которые можно без проблем прикупить. Как видим, суд посчитал доводы Apple не стоящими внимания, закон компания нарушила и должна ответить за это.

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Источники: mydrivers, mydrivers