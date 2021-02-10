Супер-распродажа Xiaomi 11T, OnePlus 8T и TCL 10 Pro на AliExpress

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11.11 — День холостяка в Китае. А еще это день одной из крупнейших распродаж. Не ищите логику, почему эти события совпадают по времени. А лучше ищите вместе с нами крупные скидки на гаджеты. Команда Andro price в реальном времени следит за предложениями, проверяет их и на одной странице на сайте Andro News публикует только честные и выгодные. Заходите и изучайте, и, конечно же, подбирайте те, которые интересны именно вам.

Самый правильный способ получить максимум выгоды от распродажи 11.11: заранее решить, что хотели бы купить, искать скидки на эти товары и если нашли, то добавляйте товар в корзину и оплачивайте только в день покупки. Это поможет быстро совершить покупку во время распродажи 11.11, ведь количество акционных товаров ограничено.

В коллекцию смартфонов, которые будут продавать со скидкой на распродаже попали три интересных модели.

TCL 10 Pro

Характеристики: Snapdragon 675, AMOLED 6.47" (1080*2340), HDR10, NXTVISION/64 Мп, 4500 мАч, NFC, 6/128 Гб

Цена: UA $191,99/RU $199,66 - https://ali.ski/optdT

Купон магазина + "23190DOUBLE"UA/промокод "1111SHOK"RU

XiaoMi 11T

Характеристики: Dimensity 1200-Ultra, AMOLED 6.67" 120 Гц, аккум. 5000 мАч, быстрая зарядка 67W, камера 108 Мп, NFC, 8/128 Гб

Цена: $399 - https://ali.ski/m53vUW

Купон магазина + промокод "1111BUY"RU/"30250DOUBLE"UA

OnePlus 8T

Характеристики: Snapdragon 865, AMOLED 6.55" 120Гц, OxygenOS, камера 48 Мп, 4300мАч, NFC, 12/256 Гб

Цена: RU $412,76/UA $419 - https://ali.ski/i8kL9

Промокод "1111BUY"RU/"30250DOUBLE"UA