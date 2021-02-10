Суперцена на самый маленький компактный флагман iPhone 12 mini: удивительные ощущения пользования всего за 12 007

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Самый маленький среди компактов

Самый маленький компактный флагман в мире iPhone 12 mini вобрал в себя все самое лучшее: быстрый, маленький, стильный, узнаваемый и просто очень крутой. У него практически нет конкурентов.

Внешне смартфон похож на своего старшего брата iPhone 12, но в гораздо более компактном формате. Здесь те же плоские грани, стильные цвета и дисплей с "челкой".

Благодаря небольшим размерам и использованию алюминия для боковин, вес смартфона невелик и составляет всего 136 грамм. iPhone 12 mini совсем не отягощает руку или карман. А в последнем он совсем не чувствуется. По всем этим параметрам смартфон напоминает старый добрый iPhone 5S или SE первого поколения.

В смартфоне установлена ​​Super Retina XDR OLED-матрица с диагональю 5,4 дюйма, 2340х1080, а плотность составляет 476 пикселей на дюйм. Дисплей поддерживает технологии HDR, True Tone и цветовую гамму P3. Правда, частота обновления всего 60 Гц.

Несмотря на уменьшенные размеры, iPhone 12 mini по своей функциональности не уступает своему старшему и большему брату iPhone 12. За исключением емкости аккумулятора, разумеется. В 12 mini установлен такой же процессор Apple A14 Bionic и 4 ГБ оперативной памяти.

Смартфон оснащен полным набором беспроводных интерфейсов: NFC, Wi-Fi 802.11ac, GPS, поддержка 5G и 4G.

Фотографические возможности iPhone 12 mini полностью аналогичны iPhone 12. Основной блок камер состоит из двух 12-мегапиксельных камер – широкоугольной (с диафрагмой f/1.6) и ультраширокоугольной (f/2.4). Фотографии получаются очень удачными и одними из лучших среди конкурентов.

Из минусов разве что смартфон получил скромную батарею на 2227 мАч и в компактный корпус вряд ли можно вставить нечто большей емкости. Также девайс имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68, что пригодится в холодную дождливую осеннюю погоду.

Поэтому, если вы хотите настоящий компактный смартфон по адекватной цене, здесь выбор очевиден: нужно смотреть на iPhone 12 mini. Приобрести данный смартфон можно по ссылке:

iPhone 12 mini 4/64 GB – 12 007 грн.

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