Суперцена! OnePlus Ace 2 Pro: идеальный флагман с топовым процессором и зарядкой в 150 Вт всего от 17 976

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Действительно флагманский девайс

Крутой смартфон с непревзойденными возможностями – это все о нем, OnePlus Ace 2 Pro. Компания всегда прислушивается к желаниям фанатов, поэтому смартфон получился действительно достойным и интересным.

В OnePlus Ace 2 Pro установлен изогнутый по бокам 6,74-дюймовый экран с топовой OLED-матрицей Q9+. При разрешении 2772х1240 пикселей для него заявлен 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3. Максимальная яркость в ручном режиме составляет 550 нит, в автоматическом – до 1200, а при отображении HDR-контента и на небольших участках – до 1600 нит.

Основой камеры выступает хорошо знакомый 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX890. Если же говорить о нем, он отлично справляется как днем, так и ночью. Динамический диапазон у него широк, а цвета в меру насыщены.

Гаджет построен на базе процессора Snapdragon 8 Gen 2 с максимальной частотой 3,2 ГГц. Но главное, что это один из первых смартфонов с 24 ГБ оперативной памяти, причем быстрой LPDDR5X. В AnTuTu смартфон выдает более 1 650 000 баллов, так что о любых проблемах с производительностью можно забыть.

Время автономной работы сильно зависит от сценариев использования – единого результата для всех быть не может. В случае OnePlus Ace 2 Pro и его аккумулятором емкостью 5000 мАч можно рассчитывать на полноценный день с запасом.

Преимуществом смартфона стала возможность быстро пополнить энергию перед уходом из дома или возле любой розетки. Комплектный адаптер мощностью 150 Вт позволяет с нуля набрать 100% примерно за 19 минут.

В целом смартфон получился просто отличный и подойдет людям, желающим получить максимум возможностей от своего гаджета. Смартфон можно приобрести по ссылке ниже:

OnePlus Ace 2 Pro 12/256 GB – от 17 976 грн.

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