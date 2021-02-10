Супердатчик Sony IMX989: характеристики и кто первым получит

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Он должен помочь Xiaomi 12 Ultra взобраться на вершину рейтинга камерофонов

Выход Xiaomi 12 Ultra должен стать выставкой достижений для компании. Он для тех, кто увлекается технологиями и для кого качество фото очень важно. Ставку на большое количество мегапикселей делать не станут, тут попытаются выжать максимум из софта и нового «железа».

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Так, известный сетевой информатор Digital Chat Station сегодня сообщил, что Sony готовит новый 50-мегапиксельный датчик, который ранее в утечках упоминался как IMX9xx и он может выйти на рынок как Sony IMX989. При этом он добавил, что размер сенсора может быть близок к одному дюйму. Он не утверждает, но предполагает, что размер датчика может быть именно таким.

Ожидается, что дебютирует Sony IMX989 в Xiaomi 12 Ultra, анонс которого ждем летом. Здесь обязательно предложат оптический стаб и в помощь главному датчику дадут сверхширик на 48 Мп с OIS и телеобъектив с аналогичным разрешением, который обеспечит 120-кратный цифровой зум.

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Xiaomi 12 Ultra может предложить чипсет Snapdragon 8 Gen Plus, аккумулятор емкостью 4900/5000 мАч с быстрой проводной зарядкой на 120 Вт и беспроводной мощностью 50 Вт, стереодинамики, операционную систему Android 12 с оболочкой MIUI 13 и защиту от воды IP68.

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Источник: gizmochina