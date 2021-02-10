Xiaomi готовит MIUI 13.5 и вот логотип для оболочки

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Это вновь будет промежуточная версия MIUI без серьезных изменений

Обновление программного обеспечения — одно из важных и ожидаемых событий. Четыре месяца назад свет увидела MIUI 13, которая постепенно приходит на устройства Xiaomi. Логично было предположить, что работы над новой версией фирменной оболочкой уже идут и следующий порядковый номер для нее — 14.

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Но вместо того, чтобы выпускать полноценную версию фирменного интерфейса, компания вновь прибегнет к практике с предшествующей итерацией MIUI и выпустит промежуточное обновление — MIUI 13.5. Известно, что работы над MIUI 13.5 активно идут и уже логотип для нее готов. Его изображение слили в сеть ресурс Xiaomiui. Издание даже сравнило его с логотипом MIUI 13, отметив изменение цветовой гаммы и изображение цифры 3.

О самой MIUI 13.5 известно немного. По данным сетевых источников, разработчики особое внимание уделят простоте и комфорту работы с устройством одной рукой. В частности, изменят месторасположение системных окон. Теперь они появятся по центру экрана, чтобы управлять ими, не касаясь верхней части дисплея. Переработают меню частоты обновления, отображение приложений в режиме плавающего окна и шрифты режимов в интерфейсе камеры.

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Все это явно не тянет на масштабные и серьезные изменения. MIUI 13.5 станет лишь чище, аккуратнее, поработают над стабильностью, плавностью и оптимизацией. Но все это будет носить больше косметический характер. А еще компания может отказаться от распространения MIUI 13.5 на устройства с Android 11.

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Источник: xiaomiui