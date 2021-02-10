Существование POCO X4 5G подтверждено

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POCO X4 5G уже сертифицировали

На днях в базе данных FCC была найдена информация о модели с номером 2201116PG. Сведения о ней были найдены также в Бюро стандартов Индии (BIS). Предполагается, что этот смартфон дебютирует как POCO X4 5G, а среди его характеристик регулятор упомянул оболочку MIUI 13, модуль NFC, поддержку сетей пятого поколения.

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Судя по тому, что POCO X4 5G уже отправили получать необходимые сертификаты соответствия, можно рассчитывать на то, что анонс состоится в скором времени. Предположительно, представить его могут в феврале. А вот насколько аппарат будет популярен, будет определять его цена, ведь по части характеристик он не уникален и может стать лишь плодом ребрендинга глобального Redmi Note 11 Pro 5G, анонс которого ждем завтра.

Если эта информация достоверна, то Redmi Note 11 Pro 5G предложит 6,6-дюймовый AMOLED‑экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+, чипсет Snapdragon 690, 6/8 Гб оперативной памяти LPDDR4x и постоянной UFS 2.2 на 128 Гб. Емкость батареи составит 5000 мАч и предложат быструю зарядку мощностью 67 Вт.

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На передней панели установят фронтальную камеру на 16 Мп, и основная камера предложит три датчика 108 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Работать POCO X4 5G должен под управлением MIUI 13 на базе Android 12.

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Источник: gizmochina