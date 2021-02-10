У Xiaomi логотип в новом цветовом исполнении

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Компания запатентовала логотип в черно-белом цвете

В прошлом году в преддверии своего 11-го дня рождения, Xiaomi решила обновить логотип и фирменный стиль. Редизайн был продиктован желанием показать миру, что в развитии компании наступает новый период. Чтобы создать обновленное лого, компания позвала на помощь высококлассного японского дизайнера Кенью Хара, которому понадобилось четыре года (!), чтобы постичь и передать внутренний дух Xiaomi в новом логотипе.

По сути, столь долгий срок ушел на то, чтобы квадратный логотип сменили на новый с закругленными углами. По мнению дизайнера и самой Xiaomi, закругленный квадрат лучше всего отражает переходной этап для компании и вступление в эпоху «интеллектуальной взаимосвязи». Тогда же было объявлено, что помимо оранжевого фирменными цветами компании станут черный и серебристый.

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Компании понадобилось почти десять месяцев на то, чтобы подать заявку на новый логотип Xiaomi, исполненный в черно-белой палитре. На данный момент нет ясности, где и для каких продуктов компания намерена использовать логотип в таком цветовом исполнении. Скорее всего, от фирменной оранжевой расцветки Xiaomi не откажется, а монохромный вариант будет использоваться для какой-то отдельной категории продуктов.

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Источник: sohu