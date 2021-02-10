Xiaomi 12 Pro получит версию с улучшенным чипом

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Компания уже тестирует Xiaomi 12 Pro с Snapdragon 8 Gen 1 в исполнении TSMC

Уже стало традицией, что Qualcomm выпускает по два флагманских чипа в год. Вначале идет новое поколение платформы, а спустя примерно полгода чипмейкер выводит на рынок его разогнанную версию, где задирает выше тактовую частоту ядер. Поговаривают, что в этом году нас также ждет Snapdragon 8 Gen 1 на стероидах, но главным его отличием станет переход на 4-нм техпроцесс от TSMC.

Уже есть информация, что новую систему на чипе от Qualcomm предложит игровой Lenovo Halo. Оказалось, что примеривается к новой аппаратной платформе и Xiaomi, которая уже тестирует смартфон с ней. Кодовое имя новинки L2s и за основу был взят флагман Xiaomi 12 Pro.

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Поговаривают, что в этом году выпуск усовершенствованной версии Snapdragon 8 Gen 1 продиктован еще и тем, что в своем нынешнем исполнении топовый чип создан с применением 4-нанометрового техпроцесса от Samsung. По части энергоэффективности и зрелости технология южнокорейского гиганта уступает нормам 4-нм техпроцесса от TSMC. В условиях обострившейся конкурентной борьбы на рынке чипов, Qualcomm нуждается в более совершенном решении, поэтому и выпустит Snapdragon 8 Gen 1 с применением технологии тайваньского чипмейкера.

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Источники: sparronews, mydrivers