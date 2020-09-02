Свежие флагманы Sony Xperia 1 II и Xperia 5 II должны обновиться до Android 13

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Sony решили двигаться по дороге, намеченной Samsung – долгая поддержка ПО, пока это возможно.

Похоже, японская компания Sony решила пойти вслед за Samsung, пообещавшей обновлять многие свои свежие устройства в течение 3 лет. Очевидно, что среди производители начали обращать внимание на актуально ПО, что не может не радовать – недавно об этой инициативе заговорили и OnePlus, что означает, что другие производители могут подтянуться.

Так или иначе, согласно новому слуху, Sony должна отправить флагману Xperia 1 II три основных обновления версии Android OS, а это значит, что финальное обновление принесет Android 13. Тот же источник сообщил о состоянии и некоторых других моделей Xperia.

Предстоящий Xperia 5 II присоединится к Xperia 1 II в получении Android 13, в то время как Xperia 1, Xperia 5, и Xperia 10 II будут обновлены только до Android 11. Xperia 10, Xperia 10 Plus, Xperia Ace, Xperia 8 и Xperia 8 Lite «застрянут» на Android 10. Остальные модели компании также не увидят Android 11.

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Очевидно, пока сама компания не подтвердит данные слухи, стоит воспринимать эту информацию со скепсисом. Надеемся, что Sony последует примеру Samsung и выпустит официальную информацию о ситуации с обновлением для своих устройств.

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Источник: newsvilletimes.com