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Таинственный чип от Qualcomm набирает 1,7 миллиона баллов в AnTuTu

04.02.2024 155 0

Новый топ?

По некоторым данным, Qualcomm готовит к выпуску загадочный процессор с номером модели SM8635. Чип, по данным известного информатора Digital Chat Station, будет включать в себя одно ядро процессора Cortex-X4 Prime и графический процессор Adreno 735. По предположению, процессор является облегченной версией Snapdragon 8 Gen 3.

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Утечка добавила, что чип набрал в бенчмарке AnTuTu более 1,7 миллиона баллов. Технологический журналист Роланд Куандт сообщил в твиттере, что Qualcomm разрабатывает еще два подобных чипа. Считается, что SM7675 – это Snapdragon 7+ Gen 3, самая мощная SoC в серии Snapdragon 7. А другой чип – это наш таинственный кремний, SM8635.

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Ожидается, что SM8635 будет установлен в Poco F6, изначально планировавшемся на базе Snapdragon 7+ Gen 3. Другие телефоны, которые, как считают, используют таинственный чип, включают Redmi Note 13 Turbo и телефон iQOO Neo-серии, который уже на подходе.

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 04.02.2024
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Таинственный чип от Qualcomm набирает 1,7 миллиона баллов в AnTuTu