Таинственный чип от Qualcomm набирает 1,7 миллиона баллов в AnTuTu

По некоторым данным, Qualcomm готовит к выпуску загадочный процессор с номером модели SM8635. Чип, по данным известного информатора Digital Chat Station, будет включать в себя одно ядро процессора Cortex-X4 Prime и графический процессор Adreno 735. По предположению, процессор является облегченной версией Snapdragon 8 Gen 3.

Утечка добавила, что чип набрал в бенчмарке AnTuTu более 1,7 миллиона баллов. Технологический журналист Роланд Куандт сообщил в твиттере, что Qualcomm разрабатывает еще два подобных чипа. Считается, что SM7675 – это Snapdragon 7+ Gen 3, самая мощная SoC в серии Snapdragon 7. А другой чип – это наш таинственный кремний, SM8635.

Реально wonder what the difference между SM8635 and SM7675 will be. Они ведут к представлению, basically identical, но. Две модели номера для тех же чип...