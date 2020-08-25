Так ли важны для пользователей обновления Android?

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Результаты опроса о важности обновления для восприятия смартфона

Сегодня Android используется более чем на 80% мобильных устройств. В ней постоянно находят какие-то уязвимости и ошибки, ее совершенствуют, идет обычный рабочий процесс. Важность этого признают другие производители. Так, та же Samsung перевела свои флагманы и ряд устройств А-серии на 3-х летний цикл обновлений.

Но так ли важно пользователям получать обновления долгий срок? Нужны ли им новые версии Android, где цифра больше, а новые «чудо-функции» не нужны и не востребованы? Действительно ли им важны программные обновления, ведь многие важные фишки уже реализованы ранее?

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Издание Androidauthority решила провести опрос среди своих читателей, попросив их ответить на вопрос: купили ли бы они смартфон, если бы знали, что он никогда не получит никаких серьезных обновлений Android в течение всего срока службы? Всего проголосовали более 2800 респондентов и большинство из них определенно отказались бы от покупки такого устройства.

За отказ от приобретения проголосовало 85,33% участников плебисциты. Тем не менее, нашлось 14,67% пользователей, не видящих проблем с покупкой устройства, которое не получит в будущем новую версию зеленого робота, обновления системы для них не важны.

К сожалению, результаты опроса не отражают те мотивы, которыми руководствовались пользователи, выбирая тот или иной вариант ответа. Есть вероятность, что у многих живуч стереотип, что новая версия Android — это всегда хорошо и с ее приходом смартфон обретет какие-то фантастические возможности.

Почти наверняка есть те, кто попросту даже не интересуется и не знает, что меняется в системе с приходом обновления. Важно лишь, чтобы цифра версии зеленого робота была последней в порядковом номере всех итераций. Обновление ради обновления. Ряд компаний знают об этой «слабости» пользователей и играют на ней, соревнуясь в том, кто быстрее, больше и дольше будет обновлять свои устройства.

Google взяла за правило ежегодно в одно и тоже время выкатывать свежую версию Android, независимо от того, насколько ценны, важны и полезны обновления. Не редко изменений набирается крайне мало для масштабного обновления ежегодно. Если ли практический смысл устанавливать актуальную версию зеленого робота, если сама система при этом кардинально никак не меняется?

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Субъективно важно, прежде всего то, что полезного и действительно стоящего предлагается в новой версии системы. Есть что нужного предложить, стоит выпускать очередное обновление. Сразу оговоримся, что все это справедливо именно к обновлениям зеленого робота, а не патчам безопасности, которые действительно стоит выпускать на регулярной основе.

А чтобы ответили вы на тему опроса? Комфортно ли бы вам было пользоваться смартфоном, который не будет получать свежие версии Android?

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Источник: androidauthority