Технология Adaptive ANC: адаптивный и активный шумодав от Qualcomm

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В Adaptive ANC компания Qualcomm изменила принцип работы шумодава

В рамках выставки IFA 2020 компания Qualcomm поделилась двумя новостями. Первая — уже в следующем году на рынке появятся бюджетные смартфоны с чипами 400 серии Snapdragon, предлагающие поддержку сетей пятого поколения. А другая — технология Adaptive ANC.

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Система активного шумоподавления все активнее находит свое применение в наушниках. Первыми ее получили накладные гарнитуры, а теперь ее все чаще можно встретить в числе характеристик наушников-вкладышей. Но ее корректной работе мешают конструкционные особенности TWS-гарнитур. Небольшой форм-фактор и проблемы с плотностью прилегания не позволяют добиться оптимального звучания.

Но Qualcomm придумала, что с этим делать. Технология Adaptive ANC является адаптивной и при ее создании стремились сделать ее работу оптимальной, независящей от пресловутой «герметичности». Компания обещает, что аудиотехнология будет подстраиваться под уровень проникающего в уши шума в режиме реального времени исходя из посадки наушников. Кроме того, Adaptive ANC не требует предварительной калибровки и позволяет бесшовно переключаться между различными режимами (звонок, прослушивание музыки, общение с голосовым ассистентом).

Новая технология уже реализована в Bluetooth-чипе от Qualcomm — QCC514x. Первые устройства с поддержкой Adaptive ANC должны появиться на рынке до конца нынешнего года.

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Источник: engadget