Технология от электрокаров: Samsung начнет производить аккумуляторы для смартфонов с повышенной плотностью энергии

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Размеры останутся прежними, а емкость увеличится на 10%

Мы стали свидетелями того как выросла емкость аккумуляторов смартфонов и мощность зарядки. Если раньше нормой были батарейки на 3000 мАч или 4000 мАч, а зарядка на 20 Вт считалась венцом технологий, то сегодня мы видим массовое присутствие в устройствах источников питания емкостью от 4500 до 5000 мАч, а зарядка мощностью более 50 Вт уже никого не удивляет.

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Но когда дело доходит до емкости АКБ и скорости быстрой зарядки, Samsung не в числе новаторов. Прежде всего, она проигрывает китайским компаниям битву за мощность быстрой зарядки. Но она вполне может стать той компанией, кто научится умещать в тонких корпусах емкие аккумуляторы. Поговаривают, что южнокорейский гигант хочет выпускать батарейки для смартфонов с технологией, которая сейчас используется при производстве аккумулятором для электрокаров.

В основе нее лежит так называемый метод «многоярусности» или «прессования», когда компоненты аккумулятора более плотно упакованы, что в итоге позволяет добиться увеличения ее емкости на 10% в сравнении с обычными источниками питания. Это означает, что в будущем в корпус Galaxy S22 Ultra можно будет уместить батарею не на 5000 мАч, а на 5500 мАч. Достижение более высокой плотности энергии при той же площади батареи стало возможным благодаря размещению компонентов батареи, таких как аноды и сепараторы, в виде лестницы.

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Samsung планирует использовать эту технологию «многоярусности» в батареях для смартфонов вместо больших ячеек для электромобилей. Она уже выделила линию для их производства на фабрике в Южной Корее, а также пилотную в Китае. На данный момент нет ясности о сроках начала массового производства новых батарей. В любом случае маловероятно, что в ближайший год или два мы увидим их в смартфонах компании.

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Источник: xda developers