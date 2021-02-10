Названы цены на Samsung Galaxy M53 5G в Европе

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Недешево, на уровне китайских флагманов

Неделю назад состоялся анонс Samsung Galaxy M53 5G, ставший первым смартфоном компании из бюджетной линейки, кто удостоился 108-мегапиксельной камеры. К сожалению, релиз получился неполноценным, компания не стала называть ценник на него. Прошла неделя и информатор поделился сведениями о ценообразовании на Galaxy M53 5G.

Ценник назван для рынка Европы, где смартфон будут предлагать в двух модификациях. Сообщается, что в своей базовой версии Galaxy M53 5G предлагает 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной, а запросят за нее 470 евро. В старшей модификации объем флеш-накопителя не изменится, а вот оперативки вырастет до 8 Гб. Стоимость аппарата в таком исполнении составит 520 евро.

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Напомним, что Galaxy M53 5G обладает Super AMOLED-панелью диагональю 6,7 дюйма с частотой обновления 120 Гц, чипсетом Dimensity 900, операционной системой Android 12 с надстройкой One UI 4.1 и тройной тыльной камерой 108 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Емкость батареи составила 5000 мАч и есть технология быстрой зарядки мощностью 25 Вт.

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Источник: sammobile