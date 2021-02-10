Telegram дразнит будущую версию приложения для Apple Vision Pro: иммерсивный видеоплеер и AR-наклейки выглядят очень круто

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Адаптация Telegram для Apple Vision Pro

Telegram - это постоянно развивающееся приложение. За последний год было внесено много изменений, улучшающих опыт использования. Также приложение хорошо работает на разных платформах и недавно появилась информация, что оно появится и на VisionOS для гарнитуры Apple Vision Pro, представленной полгода назад.

Что известно? Павел Дуров, генеральный директор, выложил видео на своем канале в Telegram , предлагая заглянуть в дополненную реальность (AR). Тизер показывает, как приложение будет смотреться на Apple Vision Pro. Судя по изображениям, Telegram гарантирует, что приложение отвечает всем принципам дизайна visionOS. Приложение полностью полупрозрачно, чтобы пользователи имели ощущение глубины при использовании Telegram на Vision Pro.

Вместо традиционной панели вкладок Telegram для visionOS имеет боковую панель, которая обеспечивает быстрый доступ к контактам, звонкам, чатам и настройкам. Пользователи могут рассчитывать на все те же функции, что и Telegram для iOS, такие как медиа, аудиосообщения и даже недавно представленные Stories.

В тизере рассказывается об иммерсивном видеоплеере и анимированных AR-стикерах, выходящих за пределы окна программы. Telegram для VisionOS добавляет голосовой ввод для написания сообщений, предлагая опцию "свободные руки". Диктирование Siri и виртуальная клавиатура системы занимают центральное место для отправки сообщений.

Пока это "сырая" модель того, как именно будет выглядеть приложение, ведь у Telegram есть еще достаточно времени, пока Apple Vision Pro поступит в продажу, но это уже подогревает интерес публики. Напоминаем, гарнитура выйдет на рынок в 2024 году по цене $3,499 в США.

Источник: 9to5mac