Теперь Android 11 можно установить и на Google Pixel 4a

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Первые владельцы Pixel 4a получили возможность опробовать свежую версию Зеленого робота до выхода стабильной версии.





Google Pixel 4a, может, и не собрал бешеной популярности среди широкой аудитории, зато заставил гиков серьезно задуматься, где можно прикупить этого красавца. Ведь кроме неплохих характеристик (правда, за совсем нескромный прайс), смартфон также радует привычным для Google ПО со всеми вытекающими фишками.

Сегодня на смартфон пришло первое OTA-обновление, и в дополнение к этому пользователи Pixel 4a могут установить и бета-версию Android 11. Сделать это можно, вступив в программу бета-тестирования на сайте Google.





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Выпуская крайнюю Android 11 Beta 3, Google уверила, что прошивка будет доступна и для Pixel 4a. Было это в начале августа, а обновление стало доступно только сейчас.

Интересно еще также то, что хоть вы и можете вступить в программу бета-тестирования, получить бетку Android 11 не так уж и просто, по крайней мере, на данный момент. Пока что вы не можете ни скачать прошивку с сайта, ни получить быстрый доступ к обновлению «по воздуху». Все, что вам остается – это просто ждать, когда Google «разродятся» и отправят файлы скачивания именно на ваше устройство.

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Если же вы получите обновление до Android 11 Beta 3, то не ожидайте от этой версии стабильности. Да, крайняя бетка работает достаточно хорошо, но вряд ли лучше, чем стабилка, которая, кстати, должна быть представлена совсем скоро – в начале сентября. В этом случае лучше подождать обновления до стабильной версии.





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Источник: 9to5Google