Теперь официально: в беспроводных наушниках от Samsung Galaxy Buds Live реализуют шумодав

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Samsung продолжает подогревать интерес к стремительно приближающейся конференции Unpacked. Почти каждый день мы вам рассказываем о какой-либо новинке компании. Одним из них является очень интересный продукт, который у другого производителя остался бы на стадии патента, но Samsung довели его до ума. По крайней мере, на бумаге. Речь идет о беспроводных наушниках Galaxy Buds Live и его дикой форме фасоли.





В нашей заметке мы расписали почти все характеристики новинки, но одна вещь оставалась неизвестной – получат ли наушники активное шумоподавление. Теперь мы знаем точно – получат. Берегитесь, AirPods Pro!

В Twitter появилось короткое видео, рассказывающее о Galaxy Buds Live. Наушники будут продаваться в трех цветах: черном, белом и розовом золоте. В видео показывается «прогонка» камеры со всех сторон наушников, а заканчивается ролик словами о том, что шум не будет вам мешать. Также в Твиттере были опубликованы пара новых фотографий, показывающие более детальное изображение самих «бобов», и фотография, изображающая посадку в ухе.





По ранним слухам, время работы Galaxy Buds Live от одного заряда составляет около 11 часов, но в более свежих данных от издания Gizmodo говорится, что хватать наушников будет на 6 часов. В принципе, не все так плохо, если мы берем во внимание включенный шумодав.

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Ценник пока так и не известен, но они могут продаваться в Великобритании по цене 179 фунтов стерлингов. Так это или нет, узнаем на конференции Unpacked 5 августа.﻿





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Источник: Engadget